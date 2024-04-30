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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал жителей укрыться в помещениях, где нет окон, а в случае нахождения на улице уйти в укрытия или другие безопасные места.

Спустя полчаса глава региона сообщил об отмене сигнала.

Последний раз украинская сторона пыталась ударить по Белгородской области с помощью реактивных снарядов в ночь на 26 апреля. Минобороны сообщало, что было уничтожено два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

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Фото:Google Maps

Как заявил губернатор 29 апреля, за прошедшие сутки в регионе были зафиксированы атаки дронов, а также минометные и артиллерийские обстрелы. В частности, в Краснояружском районе в селе Вязовое после атаки двух беспилотников был поврежден инфраструктурный объект связи.

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Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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