Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Сигнал продлился около 35 минут, с 7:29 до 8:03 мск. На его фоне система ПВО сбили одну воздушную цель на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал.

В регионе объявили о ракетной опасности второй раз за сутки. В предыдущий раз сигнал запускали ночью 30 апреля, он продлился около 30 минут.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.