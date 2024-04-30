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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Сигнал продлился около 35 минут, с 7:29 до 8:03 мск. На его фоне система ПВО сбили одну воздушную цель на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал.

В регионе объявили о ракетной опасности второй раз за сутки. В предыдущий раз сигнал запускали ночью 30 апреля, он продлился около 30 минут.

Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде
Политика

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. 

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

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Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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