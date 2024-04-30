В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Сигнал продлился около 35 минут, с 7:29 до 8:03 мск. На его фоне система ПВО сбили одну воздушную цель на подлете к городу. По предварительным данным, никто не пострадал.
В регионе объявили о ракетной опасности второй раз за сутки. В предыдущий раз сигнал запускали ночью 30 апреля, он продлился около 30 минут.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
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