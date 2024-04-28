Минобороны отчиталось о 17 сбитых дронах за ночь над четырьмя регионами

В ночь на 28 апреля над российскими регионами сбили 17 дронов: девять — над Брянской областью, по три — над Курской и Калужской областями, еще два — над Белгородской. Режим опасности атаки дронов вводили в Воронежской области

За ночь над четырьмя российскими регионами уничтожили и перехватили семнадцать украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

Девять дронов сбили над Брянской областью, по три — над Курской и Калужской, еще два — над территорией Белгородской области, уточняет ведомство.

В ночь на 28 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в общей сложности о восьми сбитых дронах над Севским районом. До этого вечером 27 апреля в регионе сбили еще пять беспилотников.

Также вечером 27 апреля в Курской и Воронежской областях ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев объявили об отмене угрозы утром 28 апреля.

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