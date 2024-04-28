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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о 17 сбитых дронах за ночь над четырьмя регионами

Минобороны: ночью над Россией сбили 17 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 28 апреля над российскими регионами сбили 17 дронов: девять — над Брянской областью, по три — над Курской и Калужской областями, еще два — над Белгородской. Режим опасности атаки дронов вводили в Воронежской области

За ночь над четырьмя российскими регионами уничтожили и перехватили семнадцать украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

Девять дронов сбили над Брянской областью, по три — над Курской и Калужской, еще два — над территорией Белгородской области, уточняет ведомство.

В двух регионах ввели режим опасности атаки дронов
Политика

В ночь на 28 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в общей сложности о восьми сбитых дронах над Севским районом. До этого вечером 27 апреля в регионе сбили еще пять беспилотников.

Также вечером 27 апреля в Курской и Воронежской областях ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернаторы Роман Старовойт и Александр Гусев объявили об отмене угрозы утром 28 апреля.

Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта
Политика

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны дроны Брянская область Курская область Калужская область Белгородская область
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