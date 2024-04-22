В ФСБ сообщили, что в Авдеевке нашли схрон с украинским оружием

В Авдеевке — городе в ДНР — обнаружили несколько заминированных схронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где были более 700 артснарядов, более 10 тыс. патронов и другие боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что в числе обнаруженного вооружения были порядка 70 гранат, свыше 100 гранатометных выстрелов, более 700 артснарядов калибра 155 мм иностранного производства, около 140 танковых снарядов и более 10 тыс. патронов для стрелкового оружия. Также в схронах нашли «нацистскую символику» и шприцы с веществом неизвестного происхождения, его направили на экспертизу, заявили в ФСБ.

Авдеевка расположена в 10 км к северу от Донецка. По данным на начало 2022 года, там проживали 31,7 тыс. человек, а в настоящее время — около 1 тыс. человек, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Интенсивные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года, она перешла под контроль российских военных 17 февраля 2024 года. Киев назвал вывод войск из Авдеевки переходом на более выгодные позиции. После Минобороны России отчиталось о взятии новых населенных пунктов в районе Авдеевки и улучшении позиций на этом направлении.

В середине февраля в Мариуполе обнаружили схрон с оружием — гранатометом РПГ-7, пулеметом ПКМ, автоматом АК-74, а также секретной документацией Службы безопасности Украины, ее направили на исследование.