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Военная операция на Украине ,  
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Хуснуллин назвал условия и сроки восстановления Авдеевки

Хуснуллин: Авдеевку можно восстановить за год после сдвига линии соприкосновения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Авдеевку можно будет восстановить за год, однако для начала работ нужно отодвинуть от города линию соприкосновения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин журналистам после выступления с лекцией в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

«Авдеевка пострадала, но с учетом масштаба, что там не так много жило жителей, как только мы отодвинем линию соприкосновения, мы быстро приступим к ее восстановлению и восстановим в течение года. Я не вижу там каких-то особых проблем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в рамках лекции Хуснуллин отметил, что недавно посещал Авдеевку. «Мы посмотрели, ничего там страшного нет, как только линия отодвинется дальше, мы все там быстро восстановим», — сказал он. Сейчас, по словам вице-премьера, в Авдеевке проживает около 1 тыс. человек.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

По мнению Хуснуллина, коксохимический завод в Авдеевке также необходимо восстанавливать. Предприятие пострадало «несильно», отметил вице-премьер.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля. Тогда министр сказал, что военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км.

Киев назвал вывод войск из Авдеевки переходом на более выгодные позиции. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, решение об отступлении приняли, чтобы не допустить окружения украинских войск.

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В следующие недели Минобороны России сообщало о взятии новых населенных пунктов в районе Авдеевки и улучшении позиций на этом направлении.

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Теги
Авдеевка ДНР Марат Хуснуллин восстановительные работы
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