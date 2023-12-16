На Украине назвали еще одну причину, почему депутат взорвал гранаты

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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин взорвал гранаты, потому что хотел стать секретарем, но его кандидатуру не поддержали, сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на источник.

По словам собеседника, депутат хотел быть секретарем сельсовета, но его поддерживали лишь несколько депутатов. Вместо Батрина выдвинули другого кандидата от его фракции — «Слуги народа», за него и проголосовали.

«Именно это стало детонатором, а не премии. После этого он попросил выйти тех, кто его поддерживал, на улицу. Они вышли. Он им сказал иди оттуда, а сам вернулся и бросил гранаты», — сообщил близкий к депутату коллега. Собеседник отметил, что любой, кто не поддерживал мнение Батрина, «автоматически становился плохим» для него.

Батрин взорвал три гранаты 15 декабря, в результате пострадали 26 человек — столько же входят в совет. На кадрах, которые показала украинская полиция, видно, как мужчина заходит в зал заседания, где идет обсуждение. Он стоит несколько секунд, держа руки за спиной, после чего выкрикивает: «Можно я?» и бросает вперед гранаты.

МВД Украины сообщило, что дома у депутата нашли записку с признанием, из которой следует, что он планировал подрыв некоторое время. Против Батрина завели уголовного дела по статьям о теракте (ч. 1 ст. 258 УК Украины) и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Депутат, по данным «Страны», работал в комиссии по законности и правопорядку. Ранее издание назвало причиной инцидента решение депутатов прибавить зарплату и выплатить премию главе соседнего с Керецками села Кушница. За несколько дней до взрыва Батрин его раскритиковал: депутата возмутило, в бюджет села на 2024 год заложено снова 100 тыс. гривен (около 240 тыс. руб.) на выплаты главе местного коммунального предприятия, хотя в населенном пункте несколько лет есть проблемы с водоснабжением.