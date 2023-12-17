На Украине умер мужчина, раненный при взрыве гранат в сельсовете в Закарпатье

В Закарпатье умер один из раненых при взрыве гранат в сельсовете

В Закарпатской области Украины умер мужчина, который пострадал при взрыве в Керецковском сельсовете, сообщает телеканал «Суспильне» со ссылкой на источники в больнице, куда был доставлен раненый. Взрыв устроил депутат сельсовета от партии «Слуга народа» Сергей Батрин.

По информации «Суспильне», погибшему было 55 лет, он находился в реанимации в критическом состоянии.

Батрин взорвал три гранаты 15 декабря. На кадрах, которые показала украинское МВД, видно, как мужчина заходит в зал заседания, где идет активное обсуждение. Он стоит несколько секунд, держа руки за спиной, после чего выкрикивает: «Можно я?» и бросает вперед гранаты.

В результате взрыва пострадали 26 человек — это численность всего сельсовета. МВД сообщало, что шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации «Страна.ua», Сергей Батрин, работавший в комиссии по законности и правопорядку, взорвал гранаты на очередном заседании из-за решения коллег прибавить зарплату и выплатить премию главе села Кушница. Депутата возмутило, что в бюджет села на 2024 год заложили 100 тыс. гривен (около 240 тыс. руб.) на выплаты главе местного коммунального предприятия, хотя в населенном пункте несколько лет есть проблемы с водоснабжением.

Украинское МВД сообщило, что дома у Батрина нашли записку с признанием, из которой следует, что он планировал подрыв некоторое время. Против депутата завели уголовное дело по статьям о теракте (ч. 1 ст. 258 УК Украины) и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Позднее украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источник рассказал, что Батрин устроил взрыв, потому что хотел стать секретарем, но его кандидатуру не поддержали в сельсовете.