МВД Украины: на руках у граждан может находиться до 5 млн единиц оружия

МВД Украины предположило, сколько оружия может быть на руках у граждан

У граждан Украины сейчас на руках может находиться до 5 млн единиц оружия, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает агентство «Укринформ».

«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — сказал министр.

Клименко подчеркнул, что следует сделать все необходимое, чтобы «это оружие, эти боеприпасы попали на склады» для безопасности населения.

Глава МВД отметил, что почти все оружие, которое было выдано украинцам, учтено. При этом на руках у граждан может «незаконно» находиться трофейное оружие, которое «должно быть» у них в связи с проведением Россией военной операции.

По словам министра, две недели назад Верховная рада Украины одобрила законопроект, который определяет правила владения трофейным оружием. Если законопроект примут, такое оружие нужно будет приносить в полицию для регистрации, после чего его хранение будет разрешено до окончания действия военного положения в стране.

«После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо выхолостить, либо переработать в разрешенный вид оружия и т.д.», — пояснил Клименко.

Военное положение на Украине ввели после начала боевых действий 24 февраля 2022 года.