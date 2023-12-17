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Политика ,  
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На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье

Суд на Украине арестовал взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата Батрина

Ужгородский районный суд отправил под арест без возможности внесения залога депутата Сергея Батрина, который взорвал гранаты на заседании Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета», — говорится в публикации в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Депутат и его адвокаты не выступили против меры.

На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье
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Батрин взорвал три гранаты 15 декабря, в результате пострадали 23 человека, один из них скончался. Против депутата завели уголовные дела по статьям о теракте (ч. 2 ст. 258 УК Украины) и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным «Страна.ua», Батрин взорвал гранаты на очередном заседании из-за решения коллег прибавить зарплату и выплатить премию главе села Кушница. За несколько дней до взрыва Батрин его раскритиковал: депутата возмутило, в бюджет села на 2024 год заложено снова 100 тыс. гривен (около 240 тыс. руб.) на выплаты главе местного коммунального предприятия, хотя в населенном пункте несколько лет есть проблемы с водоснабжением.

По версии украинского журналиста Виталия Глагола, депутат устроил взрыв, потому что хотел стать секретарем, но его кандидатуру не поддержали в сельсовете.

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