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Политика ,  
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«Страна» назвала причину, почему депутат взорвал гранаты в сельсовете

«Страна»: закарпатский депутат взорвал гранаты из-за выплат главе села

«Страна» назвала причину, почему депутат взорвал гранаты в сельсовете
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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин взорвал гранаты на очередном заседании из-за решения коллег прибавить зарплату и выплатить премию главе села Кушница, пишет «Страна.ua».

Батрин — депутат от партии «Слуга народа», в которой состоит президент Украины Владимир Зеленский, сообщило издание. Он работал в комиссии по законности и правопорядку в Керецковском сельсовете.

Как сообщает «Страна», за несколько дней до взрыва гранат Батрин опубликовал в сети видеообращение, в котором раскритиковал главу села. Его возмутило, что в бюджет Кушницы на 2024 год заложено 100 тыс. гривен (около 240 тыс. руб.) на выплаты главе местного коммунального предприятия, хотя в селе не первый год наблюдаются проблемы с водоснабжением.

«Написали, что в Кушнице снова нет воды, пятый-шестой день. Я говорю обращаться к старосте, люди говорят, к кому обращаться, если он за три года ничего не делает», — возмутился Батрин в обращении к гражданам.

Проблема, пояснил депутат, возникла несколько лет назад, «но староста наш отрабатывает должность, поднимает руки, принимает решение».

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Батрин рассказал, что депутаты Керецковского сельсовета обсуждают бюджет на 2024 год и что в нем «снова заложено 100 тыс. [гривен] на нашего директора коммунального предприятия».

Проблемы с водой, по словам Батрина, жители Кушницы пытаются разрешить самостоятельно. Он призвал граждан бороться и не «отпускать ситуацию». «Скоро вы будете действительно удивлены всеми ответами, почему, кто, как крышует «бессмертного» нашего», — заявил депутат.

15 декабря Батрин пришел на заседание Керецковского сельсовета во время заседания и взорвал там три гранаты. В результате пострадали 26 человек (столько же входят в совет). По информации МВД, состояние шестерых оценивается как тяжелое, а устроившего взрыв депутата пытались реанимировать медики.

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Теги
Украина Закарпатская область водоснабжение взрыв гранаты депутат

Пространство выбора

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Все кварталы ПИК

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