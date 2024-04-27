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Путин наградил Стаса Михайлова орденом

Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Стас Михайлов
Стас Михайлов (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Президент Владимир Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве», следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Михайлова Станислава Владимировича», — говорится в документе.

Сегодня, 27 апреля, Михайлову исполнилось 55 лет.

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В марте певец дал интервью газете «Комсомольская правда», в котором назвал некорректным поведение артистов, «негативно высказывающихся о России». Он отметил, что люди, сделавшие в России карьеру, не могут высказываться подобным образом и должны понимать, что «значимыми и уважаемыми» их сделала страна. В конце концов, добавил он, «они на коленях сюда еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это народная артистка СССР Алла Пугачева, которая после начала военной операции на Украине покинула Россию и выступила против проведения боевых действий, с иронией заявила, что встала бы перед ним на колени, «да ноги не те».

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю», — отметила Пугачева. Свое видеообращение она закончила словами «мудак ты, Стасик».

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Стас Михайлов

певец, музыкант, автор песен
27 апреля 1969 года
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