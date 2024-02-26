«Кристаллу» отказали в регистрации абсента «Шаман» из-за псевдонима певца

Коллегия Палаты по патентным спорам сочла обоснованным отказ Роспатента зарегистрировать товарный знак «Шаман», под которым Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» («КЛВЗ Кристалл») собирался производить абсент. Заключение опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности.

В заключении сказано, что Роспатент в августе 2023 года отказался зарегистрировать бренд по заявке «Кристалла». В октябре завод обжаловал это решение, однако коллегия оставила его в силе.

«Кристалл» собирался выпускать под брендом «Шаман» безалкогольные и алкогольные напитки. В январе 2024 года завод анонсировал выпуск собственного абсента под этой маркой. Однако Роспатент пришел к выводу, что «заявленное обозначение является сценическим именем артиста SHAMAN — (настоящее имя — Ярослав Юрьевич Дронов <...>) — российского популярного певца, поэта и композитора».

«Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров», — говорилось в заключении ведомства.

Также Роспатент пришел к выводу, что наименование марки сходно с товарным знаком «SHAMAN'S» и его логотипом, зарегистрированными компанией Oy Shaman Spirits. Эксперты отметили, что под брендом также выпускаются безалкогольные напитки и алкоголь.

«Кристалл» в жалобе заявил, что деятельность Дронова относится к сфере развлечений, а права на товарный знак для отдельных категорий товаров компания получила до того, как певец стал известен.

Возможность регистрации товарного знака отверг и Дронов. Исполнитель считает, что наименование «Шаман» ассоциируется с его псевдонимом.

В своем решении коллегия подчеркнула, что обозначение, порождающее в сознании потребителя ложное представление о производителе товара, может ввести его в заблуждение. Наличие у «Кристалла» исключительного права на товарный знак не говорит об отсутствии сходств. Также владение этим правом не является основанием для применения принципа правовой определенности при регистрации товарного знака, поэтому оснований для удовлетворения жалобы нет, решила коллегия.