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Путин наградил Сергея Безрукова орденом

Путин наградил актера Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту документа, актер получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Орден «За заслуги в культуре и искусстве» помимо Безрукова получили еще три человека:

  • директор Государственного историко-культурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» в Карелии Елена Богданова,
  • генеральный директора «Московского дома книги» Марина Каменева,
  • артист петербургского Театра Эстрады имени Аркадия Райкина Андрей Федорцев.

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Сергей Безруков

Сергею Безрукову 50 лет. Он родился в Москве, сразу после окончания Школы-студии МХАТ (мастерская Олега Табакова) был принят в труппу театра. C 2014 года Безруков работает художественным руководителем Московского губернского драматического театра.

Еще в студенческие годы Безруков начал сниматься в кино. В его фильмографии — более 100 кинолент. Наибольшую известность актеру принесли съемки в телесериалах «Бригада» (2002), «Мастер и Маргарита» (2005) и «Есенин» (2005), а также в фильмах «Адмирал» (2008), «Каникулы строгого режима» (2009) и «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011).

Безруков удостоен множества наград. Среди них — государственная премия России (За роль Есенина в спектакле Театра имени М.Н. Ермоловой), звания заслуженного артиста России и народного артиста России (за заслуги в области искусства), орден Дружбы (за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Безруков фото

Сергей Безруков

актер, режиссер
18 октября 1973 года
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