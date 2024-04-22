Путин наградил Сергея Безрукова орденом

Актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту документа, актер получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Орден «За заслуги в культуре и искусстве» помимо Безрукова получили еще три человека:

директор Государственного историко-культурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» в Карелии Елена Богданова,

генеральный директора «Московского дома книги» Марина Каменева,

артист петербургского Театра Эстрады имени Аркадия Райкина Андрей Федорцев.

Сергею Безрукову 50 лет. Он родился в Москве, сразу после окончания Школы-студии МХАТ (мастерская Олега Табакова) был принят в труппу театра. C 2014 года Безруков работает художественным руководителем Московского губернского драматического театра.

Еще в студенческие годы Безруков начал сниматься в кино. В его фильмографии — более 100 кинолент. Наибольшую известность актеру принесли съемки в телесериалах «Бригада» (2002), «Мастер и Маргарита» (2005) и «Есенин» (2005), а также в фильмах «Адмирал» (2008), «Каникулы строгого режима» (2009) и «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011).

Безруков удостоен множества наград. Среди них — государственная премия России (За роль Есенина в спектакле Театра имени М.Н. Ермоловой), звания заслуженного артиста России и народного артиста России (за заслуги в области искусства), орден Дружбы (за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность).