Цискаридзе наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Награда присвоена за «большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность», говорится в указе.

Николай Цискаридзе (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Президент Владимир Путин наградил народного артиста России, бывшего солиста Большого театра и руководителя Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Указ об этом опубликован на Федеральном портале правовых актов.

Награда присвоена за «большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Цискаридзе был премьером балета Большого театра в 1992–2013 годах. Он окончил Московское академическое хореографическое училище (МАХУ, ныне Московская государственная академия хореографии) в классе заслуженного артиста Петра Пестова.

В Большом театре Цискаридзе репетировал под руководством Галины Улановой, Марины Семеновой, Николая Фадеичева.

Он исполнил главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Баядерка» Людвига Минкуса, «Паганини» на музыку Сергея Рахманинова, «Дочь фараона» Цезаря Пуни и других. В 2001 году артист стал первым исполнителем Злого Гения в «Лебедином озере» Чайковского во второй редакции Григоровича, Германна в «Пиковой даме» (постановка Ролана Пети).

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За свою танцевальную карьеру Николай Цискаридзе исполнил свыше 70 партий в крупнейших классических произведениях, а также в балетах современных хореографов.

Параллельно с работой в театре Цискаридзе продолжал образование в Московском государственном хореографическом институте, который окончил в 1996 году, получив специальность педагога-репетитора.

В 2012 году Цискаридзе поступил в магистратуру Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, где получил диплом юриста трудового права.

После ухода из театра в октябре 2013 года Цискаридзе стал и. о. ректора Санкт-Петербургской академии русского балета им. Вагановой.