Путин наградил орденом дочь Гагарина и директора музеев Кремля

Елена Гагарина, почти 25 лет возглавляющая музеи московского Кремля, награждена вторым орденом «За заслуги перед Отечеством». Она старшая дочь первого космонавта Земли

Елена Гагарина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Своим указом президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени генерального директора государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину, старшую дочь первого космонавта Юрия Гагарина. Документ размещен на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России», — так обосновано награждение. В 2019-м Гагарину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Указ был подписан 17 апреля — в этот день 65-летия Гагариной. Она родилась в поселке Печенга Мурманской области. В это время ее отец служил в Заполярье в истребительном авиационном полку Северного флота. В том же году Гагарин решил войти в числе испытателей будущих космических кораблей. Полет состоялся через два года — 12 апреля 1961-го.

Гагарина возглавляет музей с 12 апреля 2001 года. Она выпускница средней школы Звездного городка Московской области. Училась на историческом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. После его окончания в 1981 году в течение 20 лет работала в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

На сайте музея говорится, что при Гагариной получило развитие выставочное направление деятельности музея. Коллекции экспонировали как в российских городах (от Калининграда до Владивостока), так и за рубежом — в музеях Лондона, Вены, Будапешта, Лиссабона, Шанхая и т. д. В музеях Кремля проходили показы коллекций из-за рубежа: сокровищ Португальской империи, китайских императоров эпохи Мин и Цин, императорской Японии и пр.

Кроме того, при Гагариной прошла реставрация нескольких объектов Кремля, в частности, колокольни «Иван Великий», Благовещенского собора, частично — Архангельского собора.

Младшая дочь Гагарина — Галина — работает заведующей кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова.