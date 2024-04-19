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Путин наградил орденом дочь Гагарина и директора музеев Кремля

Путин наградил орденом дочь Гагарина и директора музеев Кремля Елену
Елена Гагарина, почти 25 лет возглавляющая музеи московского Кремля, награждена вторым орденом «За заслуги перед Отечеством». Она старшая дочь первого космонавта Земли
Елена Гагарина
Елена Гагарина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Своим указом президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени генерального директора государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину, старшую дочь первого космонавта Юрия Гагарина. Документ размещен на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России», — так обосновано награждение. В 2019-м Гагарину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Указ был подписан 17 апреля — в этот день 65-летия Гагариной. Она родилась в поселке Печенга Мурманской области. В это время ее отец служил в Заполярье в истребительном авиационном полку Северного флота. В том же году Гагарин решил войти в числе испытателей будущих космических кораблей. Полет состоялся через два года — 12 апреля 1961-го.

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Гагарина возглавляет музей с 12 апреля 2001 года. Она выпускница средней школы Звездного городка Московской области. Училась на историческом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. После его окончания в 1981 году в течение 20 лет работала в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

На сайте музея говорится, что при Гагариной получило развитие выставочное направление деятельности музея. Коллекции экспонировали как в российских городах (от Калининграда до Владивостока), так и за рубежом — в музеях Лондона, Вены, Будапешта, Лиссабона, Шанхая и т. д. В музеях Кремля проходили показы коллекций из-за рубежа: сокровищ Португальской империи, китайских императоров эпохи Мин и Цин, императорской Японии и пр.

Кроме того, при Гагариной прошла реставрация нескольких объектов Кремля, в частности, колокольни «Иван Великий», Благовещенского собора, частично — Архангельского собора.

Младшая дочь Гагарина — Галина — работает заведующей кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

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Владимир Путин Кремль музей «За заслуги перед Отечеством»
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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