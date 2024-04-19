Путин наградил орденом дочь Гагарина и директора музеев Кремля
Своим указом президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени генерального директора государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину, старшую дочь первого космонавта Юрия Гагарина. Документ размещен на портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России», — так обосновано награждение. В 2019-м Гагарину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Указ был подписан 17 апреля — в этот день 65-летия Гагариной. Она родилась в поселке Печенга Мурманской области. В это время ее отец служил в Заполярье в истребительном авиационном полку Северного флота. В том же году Гагарин решил войти в числе испытателей будущих космических кораблей. Полет состоялся через два года — 12 апреля 1961-го.
Гагарина возглавляет музей с 12 апреля 2001 года. Она выпускница средней школы Звездного городка Московской области. Училась на историческом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. После его окончания в 1981 году в течение 20 лет работала в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
На сайте музея говорится, что при Гагариной получило развитие выставочное направление деятельности музея. Коллекции экспонировали как в российских городах (от Калининграда до Владивостока), так и за рубежом — в музеях Лондона, Вены, Будапешта, Лиссабона, Шанхая и т. д. В музеях Кремля проходили показы коллекций из-за рубежа: сокровищ Португальской империи, китайских императоров эпохи Мин и Цин, императорской Японии и пр.
Кроме того, при Гагариной прошла реставрация нескольких объектов Кремля, в частности, колокольни «Иван Великий», Благовещенского собора, частично — Архангельского собора.
Младшая дочь Гагарина — Галина — работает заведующей кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
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