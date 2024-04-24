Росфинмониторинг заявил о тщательном планировании теракта в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сеть из международных посредников террористов позволила тщательно спланировать и организовать нападение на «Крокус Сити Холл», заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он напомнил, что теракт «против мирного населения, ни в чем не повинных людей» произошел 22 марта 2024 года. «Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — заявил он, выступая в Нижнем Новгороде на форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Трансляция пленарного заседания велась на сайте форума.

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Чиханчин добавил, что злоумышленники были обеспечены финансированием, транспортом, оружием, боеприпасами. «Пути отхода от места преступления и дальнейшие действия четко координировались их кураторами», — отметил он.

Глава Росфинмониторинга отметил, что активность террористов зависит от уровня их финансирования и материально-технического обеспечения.

Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании ТЦ начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 145 человек, пострадали более 500. ФСБ сообщила о задержании 11 человек после теракта, известны имена восьмерых.