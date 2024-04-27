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Военная операция на Украине ,  
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Кремль после угроз Блинкена Китаю пообещал наращивать связи с Пекином

Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

Москва будет и дальше развивать сотрудничество с Пекином как с близким партнером, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление США о намерении решить вопрос с поддержкой Китаем военно-промышленного комплекса России.

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и на переговорах с главой МИД Китая Ван И предупреждал о намерении «принять меры» из-за поддержки народной республикой военно-промышленного комплекса России. «Мы полностью готовы принимать меры, если с китайской стороны не последуют действия», — заявил Блинкен, напомнив, что США и ранее вводили санкции против китайских компаний.

«Здесь нечего комментировать. Китай — мощное суверенное государство, которое в состоянии защищать свои интересы, близкий партнер. Будем дальше развивать сотрудничество», — заявил в свою очередь Песков, передает корреспондент РБК.

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По информации американских чиновников, с которыми поговорил CNN, Китай, поставляя станки и электронику, помогает России наращивать свою оборонную промышленность, что позволяет ей продолжать военную операцию на Украине.

Позиция Пекина по ситуации на Украине последовательна, ясна и прозрачна, Китай не является стороной или виновником конфликта, но никогда не оставался в стороне, заявил министр иностранных дел Ван И.

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Энтони Блинкен

В феврале 2023 года Пекин представил мирный план по Украине, который содержит 12 пунктов. В частности, документ предполагает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны и прекращение огня. Украина и Запад отнеслись к этой инициативе скептически, президент России Владимир Путин допускал принятие ее за основу мирного урегулирования конфликта.

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