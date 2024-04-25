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Политика ,  
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В НАТО назвали Россию своим противником на крупнейших учениях в Европе

Генерал НАТО назвал Россию противником альянса на крупнейших учениях в Европе
Россия — потенциальный противник НАТО, против которого проводятся учения блока в Европе, заявил командующий сухопутными войсками альянса генерал Уильямс. Москва исключала конфликт со странами блока, а их учения называла угрозой
Учения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море (Фото: Eduard Vinatoru / Inquam Photos / Reuters)

Учения НАТО в Европе проходят не против вымышленного противника, а против России, заявил генерал Дэррил Уильямс, командующий сухопутными войсками альянса, передает The New York Times (NYT).

«Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся против нашего потенциального противника», — сказал он.

Как пишет NYT, нынешние учения представляют собой «грандиозную демонстрацию силы НАТО, крупнейшую с начала холодной войны», а также имитацию того, как мог бы выглядеть конфликт великих держав на современном этапе. Маневры проходили в Германии, Польше, балтийских и других странах.

По словам Уильямса, эти учения должны поменять «расчеты» противников альянса, в этом их «реальная сила». Президент Владимир Путин «наблюдает за этим и говорит: «Хм, возможно, мне нужно дважды подумать», считает генерал.

Одним из эпизодов учений была проверка того, как быстро НАТО сможет перебросить свои силы в Сувалкский коридор. Это полоса длиной около 100 км на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью с запада и с Белоруссией с востока. В случае его теоретического захвата странам Балтии будет отрезан сухопутный путь к союзникам по НАТО. На Западе считают, что Москва может взять его под контроль. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что этот коридор России «не интересен».

В НАТО заявили о подготовке к конфликту с Россией на Крайнем Севере
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Фото:Leon Neal / Getty Images

Основной этап крупнейших учений НАТО в Европе — Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») — начался 1 февраля. Альянс анонсировал, что в них будут участвовать более 90 тыс. представителей всех родов войск из 32 стран НАТО, более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП. Завершатся учения 31 мая.

Путин исключал нападение России на какую-либо страну блока. Он говорил, что у страны нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать с членами НАТО. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что масштабные учения альянса — это угроза для России, и Москва принимает соответствующие меры для противостояния ей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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