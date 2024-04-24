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Политика ,  
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Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

Захарова назвала военные учения НАТО провокацией
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Учения НАТО вблизи российско-финской границы повышают риски новых военных инцидентов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов», — сказала Захарова «РИА Новости».

Россия, со своей стороны, внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада», добавила дипломат.

В Финляндии в конце апреля начнутся учения НАТО
Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

Маневры запланированы с 26 апреля по 14 мая на полигоне Похьянканка в Ниинисало. В них примут участие почти 500 единиц техники, около 2600 финских солдат, большинство из которых призывники, и около 300 солдат из Великобритании, Латвии и Эстонии.

В учениях будут задействованы авиация ВВС, британское подразделение боевых вертолетов AH-64E Apache, от Эстонии направят бронемашины CV9035, от латвийских войск прибудут штурмовые танки Scimitar и бронетранспортеры Spartan.

«Вне всяких сомнений, все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты», — заверила Захарова.

Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат
Политика
Фото:Andy Reddy RLC / MoD via Getty Images

Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля. 11 апреля президент страны Александр Стубб призвал НАТО быть менее «воинственным» в риторике о России и вместо этого начать готовить свои армии к потенциальному конфликту с Москвой.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет территориальных претензий к странам НАТО и она не собирается вступать в конфликт с военным блоком.

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Теги
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