Белорусские спецназовцы выполняют задачи по усилению южной границы, сообщил замкомандира бригады ССО Белоруссии. Ранее в этот день Польша предупредила о «незапланированных военных действиях», в том числе у белорусских границ

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белорусский спецназ усилил охрану границы с Украиной, заявил в эфире телеканала СТВ замкомандира бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии Вадим Бобилевич.

«Да, действительно, в настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы — на южном направлении. Мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой <...> Военнослужащие профессионально подготовлены, боевой дух крепкий. Мы готовы выполнить любую задачу», — заявил Бобилевич.

На юге Белоруссия граничит только с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.

Ранее в этот день польское агентство аэронавигационного обслуживания «по просьбе военной стороны» опубликовало предупреждение для гражданских самолетов (NOTAM) о «незапланированных военных действиях, связанных с обеспечением безопасности государства». Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая. На карте отмечена зона действия предупреждения — это территории, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной.

Также с 1 февраля Североатлантический альянс приступил к основному этапу военных учений Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»), которые проходят в Европе. Это самые масштабные военные учения НАТО с 1988 года. Подготовительная часть учений началась 22 января, а сами маневры продлятся до 31 мая 2024 года. В Steadfast Defender 2024 примут участие более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО, а также Швеции, которая в блок еще не вступила. Из техники в учениях задействуют более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП.

В Белоруссии ранее заявили, что НАТО не предупредила Минск, что готовит военные учения, и нарушила таким образом положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

После начала военной операции на Украине белорусские военные регулярно объявляли об усилении южной границы и проводили учения в приграничных районах. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно призывал стороны конфликта начать мирные переговоры, в то же время он отмечал, что Минск поддерживает Москву. «Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было», — пояснил глава государства.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин объявил о планах разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Он объяснил это, в частности, политикой США по размещению ядерного оружия в Германии, Турции, Нидерландах, Италии и других странах Европы. В середине июня того же года Путин сказал, что первые ядерные заряды доставили на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью. США и ЕС назвали решение России безответственным.

Лукашенко, в свою очередь, называл абсурдными упреки в адрес страны из-за решения разместить ядерное оружие. По его мнению, размещение ядерного оружия в Белоруссии служит адекватной реакцией на милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО.

