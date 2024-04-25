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Военная операция на Украине ,  
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В Белоруссии пресекли более 40 каналов переброски оружия с Украины

КГБ: в Белоруссии пресекли 40 каналов незаконного сбыта оружия с Украины
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Военная операция на Украине
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

За 2023 год и первые четыре месяца 2024 года власти Белоруссии пресекли более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины в страну, заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель в ходе VII Всебелорусского народного собрания. Его слова приводит БелТА.

Тертель назвал ситуацию на границе с Украиной горячей точкой. «Противодействие постоянным попыткам переброски на территорию Беларуси средств для совершения террора и диверсий, заброске диверсионных групп, агентуры украинских спецслужб с целью совершения терактов в Беларуси и России стало повседневностью для сотрудников органов пограничной службы, внутренних дел и государственной безопасности», — сказал он.

На юге Белоруссия граничит только с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.

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Заседание VII Всебелорусского народного собрания,&nbsp;Минск

В ходе собрания президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военные устали от конфликта, а Киеву необходимо срочно начать переговоры с Россией. «Если сейчас не пойти на переговоры, Украина может утратить свою государственность и прекратить существование», — отметил Лукашенко.

Он уточнил, что Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине.

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