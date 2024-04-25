Лукашенко рассказал об усталости ВСУ и предложил «сыграть вничью»

Украине нужны переговоры с Россией ради сохранения государственности, уверен Лукашенко. Западу в этой ситуации он предлагает признать ничью «на этом этапе»

Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Украинские военные устали от конфликта, Киеву необходимо срочно идти на переговоры, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его выступление на VII Всебелорусском народном собрании цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».

«Я знаю настроения военных украинских. Им уже эта война надоела. Если сейчас не пойти на переговоры — Украина может утратить свою государственность и прекратить существование», — рассказал Лукашенко.

Особо он отметил роль Запада в этом конфликте.

«Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы [президента России Владимира] Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе», — подчеркнул глава государства.

Комментируя сообщения о возможном участии Белоруссии в боевых действиях на Украине, Лукашенко неоднократно опровергал такую возможность. В апреле он заявил, что это «из той оперы», в которой он с российским президентом захватывают Европу, Польшу и Прибалтику. «Мы [с Путиным] никогда даже не обсуждали этот вопрос», — добавил он.

Ранее Лукашенко предложил Путину вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Киевом. Президент Белоруссии также отмечал, что России необходимо вести переговоры не с Украиной, а со «стоящими за ней силами». Стамбульское соглашение в том числе подразумевало нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил помощник российского президента Владимир Мединский. Переговоры были остановлены в мае 2022 года. По словам Путина, Украина парафировала соглашение, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности к переговорам с теми, «кто хочет мира». По его словам, Москва такого желания не испытывает. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил отсутствие каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Москвой.