Украинская бригада отвергла обвинения в сдаче позиций

Украинские аналитики заявили, что 115-я бригада не заняла позиции в Очеретино, из-за чего российские силы смогли там продвинуться. Минобороны сообщало об отражении атак этого подразделения, власти ДНР говорили о разгроме сил ВСУ

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Информация о том, что украинские военные из 115-й бригады оставили свои позиции, в результате чего российские войска смогли продвинуться в районе поселка Очеретино в ДНР, не соответствует действительности. Об этом заявил представитель бригады, передает Financial Times.

«Могу сказать только, что это неправда, подразделение не сдавало позиции», — cказал представитель 115-й отдельной механизированной бригады Вадим Черный. Представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица» Назар Волошин добавил, что ситуация в районе Очеретино «сложная».

Минобороны России о занятии всего Очеретино или его части не сообщало, однако ведомство 15 и 23 апреля отчиталось, что подразделения группировки войск «Центр» «улучшили тактическое положение» в районе поселка и отразили атаки 100-й и 115-й бригад ВСУ.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 22 апреля заявил, что «одна из наиболее многочисленных бригад вооруженных формирований Украины в населенном пункте Очеретино окончательно разбита», оставшиеся силы небольшими группами пытаются покинуть поселок. На следующий день он рассказал, что «на место беглецов попытались перебросить резервы», но это не принесло «никакого результата» и привело к значительным потерям.

Ранее украинская аналитическая группа Deep State, связанная с Минобороны Украины, заявила, что российские военные продвинулись в поселке Очеретино из-за неудачной ротации ВСУ. В отчете аналитиков говорится, что 115-я бригада должна была прийти на смену более опытной 47-й бригаде, однако не выдвинулась вовремя, из-за чего район остался незащищенным. В Deep State возложили на руководство 115-й бригады вину за «крах обороны на всем участке» и «значительные жертвы».

Как отмечает Forbes, захват российскими войсками части Очеретино грозит разрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки. По данным журнала, 47-я бригада провела в зоне боевых действий почти год и покинула район села по приказу, чтобы отправиться в тыл на отдых. Из-за того что 115-я бригада не заняла оставленные позиции, 47-й бригаде приказали вернуться. На помощь к ним отправили 100-ю механизированную бригаду — одну из новейших бригад украинской армии.