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Политика ,  
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Лукашенко заявил о схожести ядерного оружия в Белоруссии и Европе

Лукашенко раскрыл, какое ядерное оружие разместила у себя Белоруссия
Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания, Минск
Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания, Минск (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белоруссия разместила на своих базах такое же тактическое ядерное оружие, какое США хранят в странах Европы, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Трансляцию вело агентство «БелТА».

По словам главы государства, тактическое ядерное оружие США хранится на авиабазах Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландов.

«Тактическое [ядерное оружие]. В военной терминологии это называется ударно-наступательная возможность. <...> Ударно-наступательные компоненты не оборонительные. Так какие к нам тогда вопросы? Что так возмутились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?» — спросил Лукашенко.

Он предположил, что до стратегического оружия вряд ли дойдет, иначе планета исчезнет. «А им же хочется жить и управлять как раньше планетой. Поэтому тактическое», — добавил президент.

Лукашенко рассказал о плюсах ядерного оружия
Политика
Александр Лукашенко

В марте 2023 года президент России Владимир Путин объявил о планах разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, объяснив это в том числе американской политикой по размещению ядерного оружия в странах Европы. В середине июня того же года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью.

Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии служит адекватной реакцией на милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО.

США и ЕС назвали решение России безответственным.

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Александр Лукашенко Белоруссия США ядерное оружие Европа
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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