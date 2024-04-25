Белоруссия заявила о попытке удара дронами по Минску с территории Литвы

С территории Литвы планировалось атаковать Минск беспилотниками, этого не допустили, рассказал глава КГБ, не приведя подробностей и доказательств. Он объявил о нескольких «острых, чекистских мероприятиях»

Заседание VII Всебелорусского народного собрания, Минск (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

КГБ Белоруссии вместе с другими силовиками страны предотвратили удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. Об этом заявил глава ведомства Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Трансляция ведется на YouTube.

«В последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах», — сказал он и добавил, что пока КГБ не может опубликовать детальную информацию, работа продолжается.

По его словам, «радикалы» в Литве и Польше производят боевые дроны для ударов по ключевым объектам Белоруссии. Под эгидой польских властей, продолжил он, проводятся закрытые совещания, на которых обсуждается создание Белорусской освободительной армии, которая бы объединила «все экстремистские организации», существующие в Польше.

Жителям Белоруссии с прошлого года запрещено ввозить, хранить и эксплуатировать гражданские дроны, это вправе делать только организации и ИП в целях своей деятельности.

Летом 2023-го белорусское Минобороны сообщило о пресечении нескольких попыток проникновения на охраняемые территории и объекты, в том числе с использованием беспилотников. Их подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Одного оператора дрона, который пытался запустить его над территорией воинской части, задержали.

БелТА в августе сообщала о двух случаях обнаружения беспилотников вблизи белорусско-литовской границы. 31 июля уроженец Гродно был задержан при попытке запустить дрон «на сопредельную территорию», 4 августа три беспилотника нашли в доме вблизи границы.