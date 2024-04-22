Лукашенко поручил новому главе Минприроды Белоруссии «копать и искать»

Александр Лукашенко при назначении нового главы Минприроды Белоруссии заявил, что необходимо «копать и искать». Глава страны также подчеркнул необходимость конкуренции в сфере разведки и добычи нефти

Александр Лукашенко на совещании по поводу рассмотрения кадровых вопросов (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Масляка новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды и призвал «копать и искать», передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что недавно провел совещание по поводу поиска ресурсов. Глава страны сказал, что Масляк должен заставить работать ведомство в этом направлении.

«Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно», — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что в Белоруссии более-менее разведаны месторождения минеральных удобрений. «Но я не верю, что у нас нет бо́льших объемов нефти», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в сфере разведки и добычи нефти в Белоруссии сейчас работает только одна компания. По оценке Лукашенко, она работает неплохо, а предприятием руководит хороший специалист, однако в этой сфере нет конкуренции.

«Не мы придумали — конкуренция должна быть. Надо больше мнений, больше впечатлений и прочее», — рассказал Лукашенко.

«Белоруснефть» ведет разработку на 63 месторождениях в стране. Добычу нефти в республике ведет нефтегазодобывающее управление «Речицанефть», которое является обособленным подразделением предприятия. Добыча углеводородов в стране началась с 1965 года, она сосредоточена в районе Припятского прогиба (отрицательной тектонической структуре Восточно-Европейской платформы) в Гомельской и Могилевской областях. С начала разработки было добыто более 144 млн т нефти и более 16 млрд куб. м попутного нефтяного газа. Большая часть доказанных запасов нефти являются трудноизвлекаемыми. Гендиректор «Белоруснефти» рассказывал в марте, что по итогам 2023 года впервые с 1995 года было добыто 1,877 млн т нефти. При этом план на 2024 год составляет 1,92 млн т, а по прогнозу добыча в 2025 году должна составить уже 2 млн т.

В середине марта Лукашенко говорил, что необходимо интенсивно и эффективно осваивать месторождения, а также добывать и перерабатывать полезные ископаемые. По его подсчетам, в стране выявлено порядка пяти десятков разных видов ископаемых ресурсов, а по обеспеченности Белоруссия входит в десятку среди европейских стран.