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Военная операция на Украине ,  
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Еврокомиссия выделила Украине «жизненно важный» транш помощи

Еврокомиссия выделила Украине жизненно важный транш помощи на €1,5 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Еврокомиссия выделила Украине второй транш помощи в размере €1,5 млрд из пакета на €50 млрд, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Она отметила, что Украина сейчас «несет на своих плечах тяжелое бремя» и эти деньги «жизненно важны» для Киева. По ее словам, средства нужны для обеспечения работоспособности государственных институтов в условиях боевых действий.

Байден пообещал возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе
Политика
Джо Байден

В начале февраля 2024 года лидеры стран Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС. Решение было принято еще осенью 2023 года, но из-за разногласий с Венгрией произошла задержка.

ЕС принял решение на фоне приостановки США оказания военной помощи Киеву в конце 2023 года. Законопроект, предусматривающий выделение $60,64 млрд Украине, палата представителей конгресса США одобрила только 20 апреля текущего года. Спустя четыре дня документ одобрил и сенат. Американский президент Джо Байден пообещал возобновить поставки оружия Украине на текущей неделе.

В Кремле заявили, что законопроект США о помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев.

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Теги
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Украина военная помощь
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