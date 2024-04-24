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Военная операция на Украине ,  
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Байден пообещал возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе

Байден пообещал возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
После одобрения сенатом США законопроекта о помощи Украине на $61 млрд Байден пообещал немедленно подписать его, чтобы начать отправлять оружие уже на этой неделе. Россия критикует западные страны за поставки вооружений Киеву
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС)

Президент США Джо Байден пообещал уже сегодня (24 апреля) подписать законопроект, предусматривающий выделение $60,64 млрд на военную помощь Украине, чтобы отправка оружия могла начаться на этой неделе. Об этом говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

«Конгресс принял мой закон, призванный укрепить нашу национальную безопасность и послать миру сигнал о силе американского лидерства. <...> Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только завтра (в среду по времени Москвы. — РБК)он дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе», — заявил американский президент.

По его словам, помощь Украине, Израилю и «нашим партнерам, стремящимся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», необходима срочно.

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Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд ранее в этот день. До этого законопроект был принят палатой представителей США, несмотря на возражения значительной части республиканцев.

Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — будут выделены на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Отличительной особенностью билля стало положение, предусматривающее выделение части помощи — $7,9 млрд для поддержания функционирования украинского правительства, а также $1,58 млрд на «помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии» — в качестве кредита. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее о том, что Пентагон сможет передать Киеву первые вооружения в течение нескольких дней с момента подписания билля Байденом, говорил пресс-секретарь американского военного ведомства генерал-майор Пэт Райдер. Как отмечает Associated Press, Министерство обороны США еще несколько месяцев назад заготовило необходимые вооружения и боеприпасы для передачи Киеву, но ожидало выделения средств конгрессом.

Россия выступает против поставок оружия Украине. В Кремле решение называли ожидаемым и прогнозируемым, а также подчеркивали, что одобрение помощи еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.

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Сенат США Джо Байден поставки оружия Военная операция на Украине
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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