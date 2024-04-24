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Военная операция на Украине ,  
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На Поклонной горе откроют выставку иностранной трофейной техники

На Поклонной горе 1 мая откроют выставку трофеев из зоны спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

Трофейную технику и вооружение, которые российские военные захватили за время специальной военной операции на Украине, можно будет увидеть на выставке на Поклонной горе в Москве с 1 мая, сообщили в Минобороны.

В Парке Победы будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину, рассказали в российском министерстве.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Организаторы экспозиции обещают, что на ней можно будет увидеть танк «Леопард-2» и боевую машину пехоты «Мардер» немецкого производства, американскую БМП «Брэдли», шведскую БМП «CV90», французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC и многие другие экспонаты.

Первые пять экспонатов выставки уже привезли на Поклонную гору, передал корреспондент «РИА Новости».

Кадры с трофейной шведской БМП, которую показали Шойгу
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Также посетители экспозиции увидят образцы стрелкового вооружения зарубежных армий, боевые документы, а также карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских военных.

На месте можно будет узнать о западных странах-производителях, характеристиках оружия, а также о месте и обстоятельствах его захвата Вооруженными силами России.

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Теги
Украина Трофей Выставка Поклонная гора
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