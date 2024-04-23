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Как выглядит захваченный российскими военными танк Leopard ВСУ

Минобороны показало кадры транспортировки и ремонта захваченного танка Leopard

Как выглядит захваченный российскими военными танк Leopard ВСУ
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С передовой доставили в ремонтное подразделение захваченный российскими военными танк Leopard. На кадрах видно, что пушка у танка пробита, также видны следы осколков и других повреждений. С танка во время транспортировки были сняты гусеницы, чтобы упростить его доставку.

Танк привезли в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». Там танку заменят гусеничные ленты, электропроводку. После этого будет приниматься решение о судьбе танка.

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Теги
танк Leopard ВСУ Россия Минобороны
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