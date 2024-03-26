Минобороны сообщило о захвате трофейного Marder в зоне спецоперации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие вывезли в качестве трофея немецкую боевую машину пехоты Marder с линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», — говорится в сообщении.

Эвакуацию машины мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса «Южный» проводила ночью. Военные провели разведку местности, инженеры разминировали минные поля и проложили дорогу для вывоза БМП.

Украинские военные оставили Marder, когда машина застряла на грунтовой дороге. Во время отхода с позиций украинские военные пытались вывести БМП из строя, но сумели нанести ей минами незначительные повреждения.

Германия передает Украине боевые машины пехоты Marder в рамках военной помощи. В частности, в начале сентября 2023 года Берлин передал Киеву 20 БМП Marder. Позднее, 18 сентября, машины вошли в новый пакет помощи Украине общей суммой €400 млн.

Москва регулярно выступает с критикой западных стран за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.