Рогов сообщил о захвате французского танка в Запорожье

Колесный танк AMX-10RC (Фото: wikimedia.org)

Российские военные захватили в Запорожской области французский колесный танк AMX-10RC. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской обладминистрации Владимир Рогов.

По его словам, танк был «захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее практически в идеальном, без повреждений» (цитата по «РИА Новости»). Боевую машину отправят специалистам военной промышленности на изучение, добавил Рогов.

О поставке танков AMX-10RC президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский объявили в начале года. Это были первые танки западного производства, которые появились у ВСУ. Их обещали поставить на Украину в течение двух месяцев.

Украинские военные говорили, что эти танки «непрактичны» при наступлении на передовой из-за тонкой брони.

В начале июля российским военным также удалось найти почти целую ракету Storm Shadow, рассказывал глава военно-технического центра подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Ее также передали специалистам для изучения.