«РИА Новости» сообщило о захвате российскими военными шведской БМП у ВСУ

Шведская БМП CV90 (Фото: milinfolive / Telegram)

На краснолиманском направлении российские военные впервые захватили у ВСУ шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV90, сообщает корреспондент «РИА Новости» со ссылкой на военнослужащего, участвовавшего в бою.

«Две БМП ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ (ручной противотанковый гранатомет. — РБК) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал», — рассказал он. Вторая БМП покинула место боя.

Как рассказал военный, машину транспортировали в тыл, по ее номеру стало ясно, что она выпущена в 2018 году.

Stridsfordon 90 — или Combat Vehicle 90 (Strf 90, или CV90) — имеют 40-миллиметровую пушку, многослойная броня защищает их от попадания 30-миллиметровых снарядов. Швеция объявила о передаче Украине 50 таких БМП в январе этого года. Шведская армия располагает 500 CV90 в нескольких вариантах, также они есть на вооружении у Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Эстонии и Дании.

В июле сообщалось о захвате российскими военными американской БМП Bradley и британской ракеты Storm Shadow. Президент Владимир Путин говорил, комментируя эти факты, что у России есть своя современная военная техника, но если можно «заглянуть внутрь [трофейных вооружений] и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас», то почему бы не сделать это.