Путин назвал целью терактов дестабилизацию суверенных государств

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Целью терактов, совершаемых в разных странах мира, является подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Цель совершаемых в разных регионах мира терактов <...> — это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что за такими терактами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, а методы их организаторов становятся «все более изощренными и варварскими».

По его словам, это еще раз показал «кровавый теракт», который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Глава государства добавил, что всех заказчиков, спонсоров и организаторов произошедшего еще выявляют.

Вооруженные люди ворвались в «Крокус» вечером 22 марта, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, пострадали свыше 550. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По делу о теракте арестовали 11 человек, четверо из них — непосредственные участники нападения.

Ранее Путин подчеркивал, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава ФСБ Александр Бортников говорил, что западные спецслужбы и Украина были интересантами нападения для создания паники в российском обществе. Украина свою причастность отрицает.