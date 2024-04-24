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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин назвал целью терактов дестабилизацию суверенных государств

Президент Путин назвал целью терактов дестабилизацию суверенных государств
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Целью терактов, совершаемых в разных странах мира, является подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Цель совершаемых в разных регионах мира терактов <...> — это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что за такими терактами стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, а методы их организаторов становятся «все более изощренными и варварскими».

По его словам, это еще раз показал «кровавый теракт», который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Глава государства добавил, что всех заказчиков, спонсоров и организаторов произошедшего еще выявляют.

Росфинмониторинг заявил о тщательном планировании теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вооруженные люди ворвались в «Крокус» вечером 22 марта, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, пострадали свыше 550. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По делу о теракте арестовали 11 человек, четверо из них — непосредственные участники нападения.

Ранее Путин подчеркивал, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава ФСБ Александр Бортников говорил, что западные спецслужбы и Украина были интересантами нападения для создания паники в российском обществе. Украина свою причастность отрицает.

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Владимир Путин теракт терроризм «Крокус Сити Холл»
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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