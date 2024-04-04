Минобороны сообщило о поражении пункта дислокации наемников под Харьковом

Минобороны сообщило о поражении пункта дислокации наемников под Харьковом

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Мерефа Харьковской области Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Город Мерефа расположен в 30 км к юго-западу от Харькова.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.

Кроме пункта с наемниками под удар попал склад боеприпасов, а также живая сила и военная техника украинских военных в 135 районах, добавили в ведомстве.

14 марта Минобороны отчиталось, что с момента начала военной операции на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. Из них 5962 были убиты.

Польша, по данным российского военного ведомства, лидирует по отправке наемников на Украину. К моменту публикации отчета за последнюю воевали 2960 поляков. На втором и третьем местах — Великобритания (822 наемника) и Румыния (784 наемника).