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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили беспилотник в Чернянском районе на северо-востоке Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Волконовка повреждена кровля и выбиты окна в частном доме, рассказал он. Там также загорелась сухая трава, огонь охватил 800 кв. м, его оперативно потушили. «Информация о последствиях уточняется», — заключил губернатор.

Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

В области около двух часов действует опасность атаки дронов. Спустя 20 минут после включения сигнала над регионом сбили беспилотник. Аналогичные сигналы запустили в Курской и Воронежской областях.

Приграничные регионы с начала военной операции попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

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ПВО Вячеслав Гладков беспилотники Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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