Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

Средства ПВО сбили беспилотник в Чернянском районе на северо-востоке Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Волконовка повреждена кровля и выбиты окна в частном доме, рассказал он. Там также загорелась сухая трава, огонь охватил 800 кв. м, его оперативно потушили. «Информация о последствиях уточняется», — заключил губернатор.

В области около двух часов действует опасность атаки дронов. Спустя 20 минут после включения сигнала над регионом сбили беспилотник. Аналогичные сигналы запустили в Курской и Воронежской областях.

Приграничные регионы с начала военной операции попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.