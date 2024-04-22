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Военная операция на Украине ,  
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Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области от обстрелов погибли 120 мирных жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
С 2022 года в Белгородской области погибли 120 мирных жителей, 651 человек ранен
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области за время военной операции в результате украинских обстрелов погибли 120 мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он добавил, что ранены 651 человек, из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки или ноги, добавил он.

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Одним из сильнейших обстрелов был удар ВСУ по Белгороду 30 декабря 2023 года В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили более 100 человек. Минобороны сообщило, что для удара ВСУ использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства.

Мэр города Валентин Демидов в конце марта сообщил, что с начала года около 4 тыс. жилых помещений в Белгороде получили повреждения, а всего с начала военных действий — 5 тыс.

В Белгородской области на фоне обстрелов и атак ВСУ установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, в 15 приграничных населенных пунктах действует режим ЧС. В регионе регулярно объявляется режим ракетной опасности. В последний раз это произошло днем 22 апреля. Спустя 20 минут Гладков сообщил, что на подлете к городу сбили одну воздушную цель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было, оперативные службы уточняют информацию о последствиях, добавил он.

Также в регионе практически ежедневно объявляют опасность атаки беспилотников. Сегодня, 22 апреля Гладков рассказал о сбитом дроне самолетного типа в Яковлевском городском округе.Один из разгонных блоков БПЛА упал во дворе многоквартирного дома, пострадавших и разрушений не было. 

А в ночь на 20 апреля Белгородская область подверглась массовой атаке беспилотников. По данным Минобороны, всего российские средства ПВО за ту ночь уничтожили или перехватили 50 украинских дронов, из которых 26 сбили над Белгородской областью.

Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области
Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрелы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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