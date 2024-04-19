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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о ранении двух женщин при обстреле села Ясные Зори

Губернатор Гладков: при обстреле белгородского села пострадали две женщины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украина (ВСУ) обстреляли село Ясные Зори Белгородского района, пострадали две женщины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, у обеих пострадавших осколочные ранения ног, одна из них также получила ранение мягких тканей головы. Обеих женщин доставили в областную клиническую больницу. Повреждения получили также три частных домовладения, подомовой обход территории продолжается, заключил глава региона.

Губернатор сообщил о последствиях воздушной атаки ВСУ на Белгород
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины после начала военной операции. В частности, 18 апреля над Белгородом и Белгородским районом сбили 21 воздушную цель. В результате пострадала одна местная жительница — у нее осколочное ранение левой стопы.

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Белгородская область Вячеслав Гладков пострадавшие обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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