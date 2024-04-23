Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Белгородской и Воронежской областях, сообщают белгородское управление МЧС и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев в своем телеграм-канале.
Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Только за последние сутки над Белгородской областью были сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один беспилотник. Еще один дрон атаковал село Безлюдовка Шебекинского городского округа, повреждения получил фасад коммерческого объекта.
В Воронежской области тревогу последний раз объявляли в ночь на 20 апреля.
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