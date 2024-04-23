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Военная операция на Украине ,  
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Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Белгородской и Воронежской областях, сообщают белгородское управление МЧС и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. Только за последние сутки над Белгородской областью были сбиты четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один беспилотник. Еще один дрон атаковал село Безлюдовка Шебекинского городского округа, повреждения получил фасад коммерческого объекта.

В Воронежской области тревогу последний раз объявляли в ночь на 20 апреля.

Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях
Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях

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Теги
беспилотники Воздушная тревога Воронежская область Белгородская область дроны Военная операция на Украине
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