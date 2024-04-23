Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило о сбитом силами ПВО беспилотнике над Белгородской областью
Около 21:50 мск силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны. Других подробностей министерство не привело. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков не сообщал о сбитых беспилотниках вечером.
Белгородское управление МЧС объявляло опасность атаки дронов. Режим опасности также действовал в Воронежской области.
Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.
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