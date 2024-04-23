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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом силами ПВО беспилотнике над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Около 21:50 мск силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны. Других подробностей министерство не привело. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков не сообщал о сбитых беспилотниках вечером.

Белгородское управление МЧС объявляло опасность атаки дронов. Режим опасности также действовал в Воронежской области.

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.

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Белгородская область беспилотники
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