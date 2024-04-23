 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Волгоградской области отменили праздничные мероприятия 1 и 9 мая

В Волгоградской области не будет праздничных мероприятий 1 и 9 мая
Фото: Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС

В Волгоградской области отменили массовые мероприятия по случаю Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая, сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Такое решение было принято «исходя из сложившейся оперативной обстановки» и на основании рекомендаций оперативного штаба и антитеррористической комиссии области.

«В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие «Бессмертного полка», акция «Свет Великой Победы», праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий», — говорится в сообщении.

Однако парад Победы традиционно состоится 9 мая в Волгограде на площади Павших борцов. «При проведении парада будут приняты дополнительные меры безопасности», — отметили в пресс-службе.

Часть регионов России отменит парад Победы
Общество
Парад Победы в Воронеже

Парад по случаю 79-й годовщины Победы также отменен в Курской, Рязанской, Брянской, Псковской областях и в Крыму. В Ставропольском крае и Омской области отменили салют 9 мая.

В Санкт-Петербурге военный парад и праздничный салют в честь Дня Победы состоятся, однако «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Позже в штабе движения сообщили, что в России в 2024 году из соображений безопасности «Бессмертный полк» не будет проводиться очно. Парад на Красной площади в Москве не отменили.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Волгоградская область праздничные мероприятия 1 Мая 9 Мая День Победы
Материалы по теме
Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге проведут парад Победы с салютом
Общество
Движение в центре Москвы закроют 23 апреля для репетиции парада
Общество
Посольство России объяснило отсутствие в Казахстане парада в День Победы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 16:46
В Москве врачи скорой не смогли вынести из дома 300-килограммовую женщину Общество, 19:09
Arkham обнаружила забытые в блокчейн-мостах активы на миллионы долларов Крипто, 19:08
В Харькове вновь прозвучал взрыв Политика, 18:45
В Волгоградской области отменили праздничные мероприятия 1 и 9 мая Общество, 18:37
Украина единоразово получит от США оружие на $1 млрд Политика, 18:37
Ураган с градом и ливнем обрушился на Татарстан. Видео Общество, 18:29
Премьер Британии пообещал перевести заводы на военные рельсы Политика, 18:21
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В прокуратуре Нидерландов ответили на вопрос об экстрадиции Промеса Спорт, 18:18
Премьер Австралии назвал Маска «чванливым миллиардером» Технологии и медиа, 18:12
Главреда театрального журнала оштрафовали по делу о дискредитации армии Политика, 18:01
Аксенов предложил возложить ответственность за мигрантов на работодателей Общество, 17:52
Дома снова покосились: новые кадры землетрясения на Тайване Общество, 17:51
Названы города, где для ипотеки нужно получать две-три средних зарплаты Недвижимость, 17:46
Бывший тренер «Спартака» продлил контракт с «Астон Виллой» Спорт, 17:42