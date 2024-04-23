В Волгоградской области отменили праздничные мероприятия 1 и 9 мая

В Волгоградской области не будет праздничных мероприятий 1 и 9 мая

Фото: Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС

В Волгоградской области отменили массовые мероприятия по случаю Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая, сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Такое решение было принято «исходя из сложившейся оперативной обстановки» и на основании рекомендаций оперативного штаба и антитеррористической комиссии области.

«В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие «Бессмертного полка», акция «Свет Великой Победы», праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий», — говорится в сообщении.

Однако парад Победы традиционно состоится 9 мая в Волгограде на площади Павших борцов. «При проведении парада будут приняты дополнительные меры безопасности», — отметили в пресс-службе.

Парад по случаю 79-й годовщины Победы также отменен в Курской, Рязанской, Брянской, Псковской областях и в Крыму. В Ставропольском крае и Омской области отменили салют 9 мая.

В Санкт-Петербурге военный парад и праздничный салют в честь Дня Победы состоятся, однако «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Позже в штабе движения сообщили, что в России в 2024 году из соображений безопасности «Бессмертный полк» не будет проводиться очно. Парад на Красной площади в Москве не отменили.