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Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге проведут парад Победы с салютом

Беглов: в Санкт-Петербурге проведут парад Победы с салютом
В Санкт-Петербурге пройдет парад Победы и салют, сообщил губернатор города. «Бессмертный полк» проведут в онлайн-формате. Ранее некоторые регионы отменили часть традиционных мероприятий в честь Дня Победы
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге в этом году пройдут военный парад и праздничный салют в честь Дня Победы. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на заседании координационного совета ветеранов, передает телеканал «78».

«9 Мая будет парад Победы, праздничный салют. Погода должна быть хорошая, гостей много приедет», — сказал он.

Беглов добавил, что 2024 году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что шествие «Бессмертный полк» в России из-за угрозы безопасности не состоится в очном формате.

Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский на заседании сообщил, что в военном параде на Дворцовой площади примут участие 4,5 тыс. человек, а также 78 единиц военной техники.

В торжественном шествии будут задействованы историческая военная техника и авиация, сообщает телеканал. Первая репетиция парада на День Победы в Санкт-Петербурге прошла в начале апреля — военные маршировали возле Александровской колонны и исполнили несколько музыкальных композиций.

В 2023-м парад Победы в Петербурге проводили, но без воздушной части.

Часть регионов России отменит парад Победы
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Парад Победы в Воронеже

Ранее в ряде регионов некоторые традиционные мероприятия в честь 9 Мая были отменены. От проведения парадов по соображениям безопасности отказались в Рязани, Курской, Брянской и Псковской областях, а также в Крыму.

В прошлом году от праздничных мероприятий в честь Дня Победы отказались в 23 регионах.

В 2024 году исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Глава Минобороны Сергей Шойгу в марте рассказывал, что в параде Победы на Красной площади будут участвовать более 9 тыс. человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.

Всего, по его подсчетам, в этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тыс. человек и около 1 тыс. образцов вооружения и военной техники.

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Георгий Смирнов
9 Мая «Бессмертный полк» салют военный парад
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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