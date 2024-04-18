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Часть регионов России отменит парад Победы

Парад Победы отменили в некоторых российских регионах
В Рязани, Курской и Брянской областях не будет проведен парад в честь Дня Победы. Ранее губернатор Псковской области заявил об отмене мероприятия из соображений безопасности
Парад Победы в Воронеже
Парад Победы в Воронеже (Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости)

В части российских регионов отменят парад Победы и другие торжественные мероприятия к празднику. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске и муниципальных образованиях региона не будет проводиться День Победы, шествие «Бессмертного полка» и другие массовые акции.

Аналогичная ситуация сложилась и в Брянской области. Там в связи с высоким уровнем террористической опасности будут действовать некоторые ограничения по празднованию, в частности не предполагается проведение парада, об этом сообщили «Брянские новости» со ссылкой на чиновников. Также в регионе не будет фейерверков.

В Рязани также не будет проводиться парад в честь Дня Победы 9 мая. Об этом рассказали «Рязанским новостям» в мэрии города. В городе в честь праздника запланированы другие мероприятия.

«У нас парад проходит, фейерверки по инициативе губернатора отменены», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства Ставропольского края.

13 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти из соображений безопасности приняли решение не проводить в 2024 году парад в честь Дня Победы. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил глав муниципальных образований не использовать фейерверки и салюты во время празднования 9 Мая. Губернатор Омской области также говорил, что власти региона не будут пока проводить салют в честь Дня Победы.

В Псковской области решили не проводить парад 9 Мая
Общество
Псков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в начале апреля отмечал, что акция «Бессмертный полк» в регионе запланирована в онлайн-формате. Речь при этом не шла об отмене парада в регионе. «В случае исключительного обострения обстановки можем изменить решение по параду», — все же подчеркнул губернатор. Также он добавил, что в Воронеже не будет праздничного салюта, а главы районов примут решение по нему исходя из оперативной обстановки.

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов говорил, что массовые мероприятия в честь Дня Победы пройдут только на площадках, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы правительств Свердловской и Псковской областей и администрацию Воронежа.

В прошлом году от празднования 9 Мая отказались в 23 регионах. До этого от праздничных мероприятий отказывались в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В марте глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы в 2024 году примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. 16 апреля для подготовки к мероприятию закрывали Красную площадь, на следующий день ее открыли для посетителей.

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