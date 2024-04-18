Минобороны доложило о передислокации техники в Москву в преддверии парада Победы

В Москву направилась военная техника для участия в параде Победы

Военная техника, которая примет участие в параде Победы 9 мая, направилась в Москву, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в составе колонны перемещаются более 100 единиц боевой техники и специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания.

Колонну сопровождают патрульные наряды ГИБДД Москвы, Московской области и Военной автоинспекции Минобороны. Во временном парке в Печатниках технику подготовят и нанесут на нее праздничную символику, уточнили в ведомстве.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 5 мая. Однако 16 апреля проход на Красную площадь закрывали для посетителей в связи с подготовкой к параду. На следующий проход на площадь открыли. Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что на брусчатку нанесли разметку для проведения репетиций парада.

В 2024 году исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация.