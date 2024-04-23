Шествие «Бессмертного полка» отменили из-за угрозы безопасности

«Бессмертный полк» в 2024 году не состоится в очном формате. По словам Елены Цунаевой, подготовлены другие форматы празднования. Последний раз мероприятие прошло очно в 2022 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

Шествие «Бессмертный полк» в России в 2024 году из-за соображений безопасности не будет проводиться в очном формате. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева.

По ее словам, в этом году подготовлены другие форматы празднования. Цунаева подчеркнула, что в 2024 году памятные мероприятия начнутся 1 мая. Она предложила провести акцию «Бессмертного полка» на общественном транспорте. В рамках такого формата портреты героев Великой Отечественной войны размещаются на автомобилях. Также предлагается разместить портреты на средствах авиационного и водного транспорта.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах с 6 по 8 мая планируются мероприятия под названием «Бессмертный полк. Герои рядом с нами». В образовательные учреждения отправили рекомендации по проведению акции, однако конкретные даты и форматы школы будут выбирать самостоятельно. Также, по словам министра, 6 мая во всех школах России с 1 по 11 класс состоится занятие «Разговоры о важном», которое будет посвящено Дню Победы.

Глава исполкома «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина заявила, что 9 мая на сайте polkrf.ru будет проведена трансляция портретов героев Великой Отечественной войны. Ее можно будет посмотреть во всех городах России. Также Шадрина подчеркнула, что у каждого есть возможность заменить аватарку в социальной сети и мессенджерах во время проведения акции «Бессмертный полк».

Акция «Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. Во время шествия ее участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В 2023 году организаторы также приняли решение отказаться от проведения традиционного шествия.

В апреле некоторые регионы отменили парад Победы и другие торжественные мероприятия к празднику. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курске и муниципальных образованиях региона не будет проводиться в том числе и шествие «Бессмертного полка». Губернатор Воронежской области Александр Гусев также говорил, что акция в регионе запланирована в онлайн-формате.