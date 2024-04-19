Аксенов: в Крыму не будет военного парада и «Бессмертного полка» в День Победы

В Крыму вслед за другими регионами отменили парад на День Победы

В Крыму в честь Дня Победы не будут проводить военный парад и акцию «Бессмертный полк» для обеспечения безопасности. Около десяти российских регионов сообщили, что сократят программу празднования 9 Мая. В Москве же парад состоится

Парад Победы в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Крыму на 9 Мая не будут проводить парад и шествие «Бессмертный полк», сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия «Бессмертного полка» в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности», — написал он.

Аксенов пообещал, что в регионе проведут другие праздничные мероприятия, «обязательно» воздадут дань уважения ветеранам, почтят память погибших.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Севастополя.

Об аналогичных решениях заявили также власти еще в нескольких российских регионах. Так, губернатор Курской области Роман Старовойт накануне, 18 апреля, рассказал, что в Курске и других частях региона не будут проводить парад, «Бессмертный полк» и массовые акции в честь Дня Победы. Планируется возложение цветов на мемориалах, волонтеры посетят ветеранов адресно. Памятные акции пройдут онлайн, желающие смогут вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей.

Не будут широко праздновать День Победы и в соседней Брянской области.

Кроме того, от торжественных мероприятий отказываются в не граничащих с Украиной регионах. Так, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что у них не будет салюта и парада войск саратовского гарнизона из соображений безопасности. Власти и общественники поздравят ветеранов, также будет сделан акцент «на патриотических мероприятиях для детей и молодежи».

Ранее об отмене парадов в честь Дня Победы сообщили в Рязанской и Псковской областях. В Ставропольском крае не станут запускать фейерверки в честь праздника, но парад состоится. Отказались от салюта и в Омской области.

Об отмене парада на Красной площади в Москве речи не было. Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал, что в нем примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. В состав пешей колонны войдут и расчеты участников специальной военной операции. 18 апреля техника, которая будет на параде, выдвинулась в Москву.