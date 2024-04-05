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Глава Гагаузии допустила независимость автономии

Гуцул: Гагаузия объявит независимость, если Молдавия объединится с Румынией
Глава Гагаузии сообщила, что автономия заявит о своей независимости, если власти Молдавии пойдут на объединение с Румынией. Ранее румынский премьер и молдавский президент говорили, что такое объединение возможно
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: evgheniagutul / Telegram)

При любых начинаниях по объединению Молдавии с Румынией Гагаузия немедленно начнет отделение от страны и вернется к независимой Гагаузской республике (непризнанное государство существовало в 1990–1995 годах), об этом сообщила башкан (губернатор) автономного территориального образования Евгения Гуцул в своем телеграм-канале.

«Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы все же надеемся, что разум возобладает», — предупредила она.

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Евгения Гуцул

Так она отреагировала на слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что объединение двух стран может произойти внутри ЕС или вне его, но для этого нужно желание молдавских граждан.

Гуцул напомнила, что в Молдавии живут молдаване, русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей. «Мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии», — подчеркнула Гуцул.

2 апреля антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Гуцул обвинения. Дело, по которому она проходит, заведено два года назад в отношении партии «Шор», которую создал оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор. Гуцул шла на выборы башкана от этой партии в мае 2023 года. Летом власти Молдавии признали партию «Шор» неконституционной.

Президент Молдавии Майя Санду говорила весной 2022 года, что страна может объединиться с Румынией при наличии желания у населения.

Весной 2022 года заявила, что объединение с Румынией может произойти лишь при наличии такого желания у народа. Опрос, который был проведен в декабре 2022 года Институтом развития и социальных инициатив, продемонстрировал, что против объединения с Румынией выступают 53,7% молдаван, и только 32,8% респондентов поддержали такую идею.

Румыния является членом Евросоюза с 2007 года. В июне 2022 года Молдавия получила статус кандидата в члены блока. Позже Брюссель решил начать переговоры с Молдавией о вступлении в союз. Санду предположила, что Молдавия может присоединиться к ЕС к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем. Однако этот регион сейчас Кишинев не контролирует.

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Теги
Георгий Смирнов
Гагаузия независимость Молдавия
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