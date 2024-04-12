Гуцул заявила о желании Молдавии ликвидировать Гагаузию

По словам Гуцул, Кишинев хочет ликвидировать Гагаузию. Ранее башкан допустила, что в случае объявления автономией независимости Молдавия может пойти на ввод войск или роспуск региона

Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию, считает башкан (глава) региона Евгения Гуцул. Об этом она заявила в интервью программе De facto на телеканале GRT, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Кишинев препятствует развитию Гагаузии. «Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии», — сказала она, подчеркнув, что власти «чуть ли не каждый день» высказываются на этот счет.

В конце марта 2024 года Гуцул заявила, что автономия не рассматривает выход из состава Молдавии, которую гагаузы считают своей родиной. Позднее она допустила независимость автономии, если Молдавия решит объединиться с Румынией. По словам башкана, в случае объявления Гагаузией независимости реакция Кишинева может быть разной: от угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить автономию.