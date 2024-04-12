Гуцул заявила о желании Молдавии ликвидировать Гагаузию
Власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию, считает башкан (глава) региона Евгения Гуцул. Об этом она заявила в интервью программе De facto на телеканале GRT, ее слова приводит ТАСС.
По ее словам, Кишинев препятствует развитию Гагаузии. «Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии», — сказала она, подчеркнув, что власти «чуть ли не каждый день» высказываются на этот счет.
В конце марта 2024 года Гуцул заявила, что автономия не рассматривает выход из состава Молдавии, которую гагаузы считают своей родиной. Позднее она допустила независимость автономии, если Молдавия решит объединиться с Румынией. По словам башкана, в случае объявления Гагаузией независимости реакция Кишинева может быть разной: от угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить автономию.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 за Гагаузией статус автономии.
2 апреля антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Гуцул обвинения. Дело, по которому она проходит, заведено два года назад в отношении партии «Шор», которую создал оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор. Гуцул шла на выборы башкана от этой партии в мае 2023 года. Летом власти Молдавии признали партию «Шор» неконституционной.