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Гуцул заявила о желании Молдавии ликвидировать Гагаузию

Гуцул: Кишинев хочет ликвидировать Гагаузию
По словам Гуцул, Кишинев хочет ликвидировать Гагаузию. Ранее башкан допустила, что в случае объявления автономией независимости Молдавия может пойти на ввод войск или роспуск региона
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию, считает башкан (глава) региона Евгения Гуцул. Об этом она заявила в интервью программе De facto на телеканале GRT, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Кишинев препятствует развитию Гагаузии. «Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии», — сказала она, подчеркнув, что власти «чуть ли не каждый день» высказываются на этот счет.

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Евгения Гуцул

В конце марта 2024 года Гуцул заявила, что автономия не рассматривает выход из состава Молдавии, которую гагаузы считают своей родиной. Позднее она допустила независимость автономии, если Молдавия решит объединиться с Румынией. По словам башкана, в случае объявления Гагаузией независимости реакция Кишинева может быть разной: от угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить автономию.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 за Гагаузией статус автономии.

2 апреля антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Гуцул обвинения. Дело, по которому она проходит, заведено два года назад в отношении партии «Шор», которую создал оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор. Гуцул шла на выборы башкана от этой партии в мае 2023 года. Летом власти Молдавии признали партию «Шор» неконституционной.

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София Шошина София Шошина
Евгения Гуцул Гагаузия ликвидация
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