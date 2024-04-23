Полиция Молдавии провела 162 обыска у оппозиционного блока «Виктория»

Молдавская полиция провела больше 160 обысков у сторонников оппозиционного блока «Виктория». Его создали 21 апреля беглый молдавский политик и бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полиция Молдавии в ночь на 23 апреля провела 162 обыска у сторонников оппозиционного блока «Виктория» («Победа») — 135 в аэропорту и 27 по всей стране, заявил на брифинге исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики Виктор Фуртунэ, передает Protv.

По его подсчетам, в рамках дела о контрабанде у них изъято более $1,1 млн, €3,07 тыс. и 62 тыс. руб.

21 апреля в Москве прошел съезд оппозиционных депутатов Молдавии. На нем Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока. Предприниматель обвинил президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти и назвал страну «захваченным государством». «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель», — заявил политик.

Вечером 22 апреля в аэропорту Кишинева по прилете задерживали оппозиционных депутатов, которые возвращались из Москвы. «Оказывается давление на людей, которые выступают за сближение с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом», — заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер. Protv передавал, что она и другие задержанные провели в аэропорту несколько часов.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщил 23 апреля, что действия сторонников молдавского политика и бизнесмена Илана Шора могут быть квалифицированы как государственная измена.

Шор является основателем пророссийской партии «Шор». В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной. Гуцул состоит в «Шор». Незадолго до запрета партии она одержала победу на выборах главы автономного региона Гагаузии.

Предприниматель покинул Молдавию из-за уголовного приговора. В 2017 году он получил семь с половиной лет лишения свободы по обвинению о выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В апреле 2023 года Апелляционный суд страны заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по тому же делу.

В последнее время Шор жил в Израиле, а в 2019 году он заочно стал членом парламента Молдавии. В апреле 2023 года его лишили депутатского мандата.