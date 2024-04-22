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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров назвал число отправленных в зону военной операции из Чечни

Кадыров: всего в зону военной операции из Чечни отправили 41,7 тыс. бойцов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

За все время проведения военной операции на Украине в зону боев из Чечни отправили 41,7 тыс. бойцов, в том числе 17 тыс. добровольцев, сообщил в телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Сейчас, по словам Кадырова, в зоне боев находятся более 9 тыс. бойцов из республики.

Он заверил, что все отправленные в зону военной операции «прошли качественную военную подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Каждый из них обеспечен современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием, подчеркнул Кадыров.

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Российский университет спецназа был создан в 2013 году по инициативе Кадырова для боевой, физической и теоретической подготовки сотрудников силовых подразделений. Обучение в нем проводится по «широкому спектру дисциплин тактико-специальной подготовки».

В России 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Спустя два дня Кадыров заявил, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%». Кроме того, по словам главы региона, в республике был резерв из тысяч добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества».

Военный комиссар Чечни Турпал-Али Есимбиев, в свою очередь, заявил, что частичная мобилизация не коснется республики, поскольку все необходимые мероприятия «заранее выполнены и в тройном объеме».

В начале апреля российское Минобороны сообщило, что только в 2024 году контракты с ведомством заключили более 100 тыс. человек. В этот же день, 3 апреля, председатель парламента Чечни Магомед Даудов сказал, что в зону военной операции с момента ее начала отправились 40 тыс. жителей Чечни, из них — 16,8 тыс. добровольцев.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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